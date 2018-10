Immigrati e sicurezza, scattano i controlli della Polizia a Bolzano

Decine di persone identificate, una persona accompagnamento al Centro per il rimpatrio e una arrestata: la Questura di Bolzano sabato ha messo in atto un intenso controllo dei parchi cittadini per rafforzare il contrasto alla criminalità.



L'attività, come spiega una nota della Questura, "è stata concentrata in parco Stazione, piazza Verdi e parco Cappuccini, luoghi maggiormente frequentati da persone irregolari sul territorio che bivaccano e arrecano disturbo alla cittadinanza".



All'esito dei controlli, con decine di persone identificate, è stato individuato un tunisino già destinatario di un'espulsione, a firma del Questore di Bolzano. Pertanto, è stato emesso un nuovo provvedimento di espulsione con immediato accompagnamento dello straniero presso il Centro per il rimpatrio di Bari.





Inoltre, è stato arrestato un cittadino macedone residente a Bolzano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rovereto per furto e minacce.