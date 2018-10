Genova, Bucci: "Ricostruzione in 12-15 mesi"

"Ho visto alcuni progetti pronti, la ricostruzione è possibile in 12-15 mesi". Lo ha detto il commissario straordinario e sindaco di Genova Marco Bucci. "Se abbiamo l'autorizzazione della magistratura possiamo demolire entro Natale", ha aggiunto Bucci.



"14 agosto - 14 ottobre, ore 11.36. Due mesi esatti dal crollo del #pontemorandi. Un pensiero per le vittime, un abbraccio alle famiglie e alle persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. Abbiamo lavorato senza sosta per far tornare Genova alla normalità, tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare". Così domenica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in mattinata e via Facebook, ha ricordato il secondo mese di Genova senza il ponte Morandi. "Proprio oggi si corre la StraGenova nel cuore e non poteva esserci giorno migliore per dire che Genova non ha smesso di correre e non si fermerà mai", ha detto.