Molesta due ragazzine, arrestato 18enne albanese

Ha molestato due ragazzine delle scuole medie in un parco di Misano Adriatico, nel Riminese e, per questo, è stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Protagonista della vicenda - che viene riportata dai quotidiani locali - un 18enne di origine albanese cui i Carabinieri della città romagnola hanno notificato una ordinanza cautelare in carcere. Il giovane è già noto alle forze dell'ordine: a Pesaro, dove è detenuto, deve rispondere dell'accusa di rapina impropria.



I fatti risalgono allo scorso 20 settembre quando le due ragazzine - che stavano passeggiando nel parco - si sono trovate circondate da tre ragazzi più grandi: il 18enne albanese, un italiano e un nordafricano. Il primo, dopo avere lanciato apprezzamenti, ha messo loro le mani addosso, toccandole al seno e al sedere.



Scappate di corsa, una delle ragazzine ha chiamato al telefono un amico che, a sua volta, ha chiamato i Carabinieri. I militari hanno rintracciato in breve tempo il giovane, poi riconosciuto dalle due giovani.