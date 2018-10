Sito USA: "Festino gay a base di coca. Nei guai il consigliere del Papa"

Beccato ad un festino gay con tanto di coca. La notizia è stata riportata dal sito statunitense LifesiteNews, poi ripreso sul blog del vaticanista Marco Tosatti. "Il cardinale Francesco Coccopalmerio, uno stretto collaboratore di papa Francesco", riporta il sito, "era presente al party omosessuale a base di droga in cui ha fatto irruzione la polizia vaticana nell’estate del 2017 e in cui fu arrestato il suo segretario, mons. Luigi Capozzi".



Dal Vaticano è arrivata secca la smentita. "La notizia è priva di fondamento", ha scritto sul suo profilo twitter il card. Angelo Becciu, all'epoca dei fatti Sostituto della Segretaria di Stato e pertanto "responsabile" dell'ordine pubblico in Vaticano; "Fui io ad informare dell'arresto del sacerdote il card. Coccopalmerio a fine giornata, non avendolo trovato, per un disguido, il mattino. Il prete non fu arrestato durante un fantomatico party, ma nel cortile della casa".