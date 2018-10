Manovra, la Ue vuole la bozza entro stasera

"La scadenza" per mandare la bozza del bilancio alla Commissione Ue è "stanotte a mezzanotte", quindi "aspettiamo, domani controlleremo" quali stati membri l'hanno mandata a Bruxelles e quali no. Così il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas.



Al momento, secondo quanto si apprende, solo 4 Paesi hanno già inviato le loro manovre, ma tra questi non figurano i casi più 'delicati'. La scadenza non è comunque tassativa: è già successo più volte in passato, per diversi Paesi tra cui l'Italia, di avere qualche giorno di ritardo.



Il premier Giuseppe Conte intende comunque illustrare la manovra ai suoi colleghi in occasione del vertice Ue di giovedì, mentre il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici sarà a Roma lo stesso giovedì e poi venerdì con l'obiettivo di dialogare con i suoi interlocutori italiani avendo in mano la bozza della legge di bilancio.