Salvini: "I furbetti non possono vivere a spese degli altri"

"Andrò a trovare il sindaco di Lodi e a portarle tutta la mia solidarietà, perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero o dovrebbero farlo, non possono continuare a farlo alle spalle degli altri". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine del suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, sottolineando che "questo vale a Lodi come tutti gli altri paesi d'Italia".



"Gli immigrati regolari e perbene - ha detto Salvini - sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si fingono nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e poi gridano al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici. Quindi, fa benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni, mi devi dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebé o il bonus affitto e ha due, tre o quattro proprietà nel suo Paese? Quindi, se sei nullatenente, ti do la mensa gratis, se hai dei quattrini, la mensa la paghi come tutti gli altri".