Grillo: "I media condizionano i giovani"

"Neppure il Presidente del Consiglio sembra potersi permettere di ammettere che un piano alternativo a quello principale è indispensabile. Nonostante Conte sia stato preceduto da gente come Berlusconi e Renzi, si tenta di ridicolizzarlo. E questo a detrimento dei fondamentali del pensiero logico e critico, che si stanno perdendo ovunque e comunque". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un post dal titolo 'Il pensiero mainstream e/o il piano B?'.



Secondo il fondatore del Movimento 5 stelle "i Media mainstream non hanno solo l'effetto di impetroliare le menti con i mantra del pensiero unico ma anche quello di condizionare i giovani: "c'è solo uno ed un modo solo per affrontar le cose... lo stesso di ieri. Il piano B, la sua essenza e la sua pragmatica, andrebbe insegnato a scuola (forse ancor prima di logica e filosofia, perchè aiuterebbe a capirle)".



Grillo sostiene che "per quanto la rigidezza della UE attuale sia destinata a causare molta inutile tristezza, ciò che mi preoccupa di più riguarda i nostri ragazzi. Perchè ogni volta che qualcuno sta mettendo in discussione il pensiero unico e viene spinto verso l'oblio, i ragazzi vengono invitati a non ragionare più: perchè avere un piano diverso da quello che si sta seguendo è indispensabile anche solo per andare a fare un giro la domenica".