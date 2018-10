Germania, nessuno vuole parlare con gli euroscettici dell'Afd

Markus Soeder, candidato presidente della Csu alle elezioni amministrative di ieri in Baviera, nonostante il pesante crollo elettorale (-10,5%), continua a dichiarare di "voler parlare con tutti i partiti, ma non con l'Alternative fuer Deutschland". Peccato che il partito di Alice Weidel ha superato il 10% ed entra per la prima volta nel parlamento della "regione" più democristiana della Germania.

Persi sul terreno 10 punti e mezzo percentuali rispetto alle precedenti elezioni amministrative del 2013. Questo il verdetto delle urne di ieri in Baviera per la Csu di Markus Soeder, il candidato presidente proposto dalla maggioranza di governo, comprendente ovviamente anche la Cdu di Angela Merkel. Un flop totale. Solo 5 anni fa, infatti, il partito cristiano-sociale svettava al 47,7%, laddove domenica il giudizio degli elettori è stato impietoso: 37,2%. Quindi la Csu perde la maggioranza assoluta ma, nonostante ciò, una cosa rimane chiara e indiscutibile per i “neo-post-democristiani” tedeschi: pur nell'età della "dittatura del relativismo" una certezza è a loro rimasta, l'attuale Unione europea.



Per questo Soeder ha subito annunciato di "voler parlare con tutti i partiti, ma non con l'Afd". Per valutare la portata di queste irresponsabili dichiarazioni (l’Afd a livello federale si è ormai attestato al 17-18% dei consensi) e della tenuta stessa della "Grosse Koalition" di governo Cdu-Csu occorrerà comunque aspettare le amministrative in Assia, previste per il 28 ottobre. Rimane il fatto che anche nel sud della Germania l'ingresso nel parlamento regionale di Alternative fuer Deutschland è diventata una notizia, se si tiene anche conto che alle elezioni del 2013 gli euroscettici e sovranisti di destra guidati da Alice Weidel non avevano nemmeno potuto partecipare alle elezioni amministrative bavaresi.



Secondo l’istituto di ricerca “Infratest”, l’Afd alle ultime elezioni per il Bundestag ha già sottratto più di 1 milione di voti alla Cdu, 500.000 alla Spd e più di 500.000 a Die Linke. Sicuri proprio quindi di non volerci parlare? Se continuano così tra 2 settimane in Assia AfD arrivano secondo me al 20% come minimo.