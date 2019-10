Questa è l'Italia che vogliamo

A Roma sabato prossimo saremo una folla mai vista negli ultimi anni in Italia in piazza San Giovanni. Il motto scelto dalle forze politiche che hanno promosso o hanno aderito alla manifestazione, cioè Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo!, è quello giusto: "Orgoglio italiano!". L’orario è impegnativo (dalle ore 15 alle 19) ma, come la storia insegna, per chiedere il rispetto dei propri diritti è necessario lottare e sacrificarsi. Si tratta di lanciare la sfida del centrodestra nella “piazza della sinistra” riempiendo il luogo-simbolo della festa del Primo maggio organizzata (con il sostegno pubblico) da Cgil, Cisl e Uil.

Dal palco si alterneranno fra gli altri Giovanni Toti (Cambiamo!), Antonio Tajani (vicepresidente di Forza Italia) ed i leader di FdI Giorgia Meloni e lega Matteo Salvini per guidare pacificamente la nuova e, plasticamente visiva, spallata al governo-farsa del Conte bis. Prenotati 5 treni speciali da tutta Italia e 400 pullman.

Ma in nome di chi e di cosa il centrodestra si candida alla guida del Paese? Anzitutto per proporre una politica economica diametralmente opposta a quella avanzata dal governo in carica, che emerge in tutta la sua miopia dalla Nota economica del Def. Una politica che colpirà negativamente famiglie e imprese portando probabilmente (se non cambieranno le cose) l’Italia nella spirale della recessione. Per questo convince il “poker” di valori che Matteo Salvini ha messo in campo lanciando la piazza del 19 ottobre: “Bimbi, famiglie, anziani e Futuro: è questa è l'Italia che stiamo preparando”. Durante la manifestazione saranno anche raccolte le firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma Virginia Raggi (M5S).

Siamo convinti sarà, come ha detto il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti, la “piazza che segnerà una vera e propria svolta nel centrodestra”. Necessario partecipare per cercare di uscire finalmente “dall’attuale fase di democrazia solo nominale e tornare a dare piena sovranità al popolo italiano, secondo lo spirito della Costituzione” [Rete Famiglie-Roma, “Il 19 ottobre (sempre col Tricolore) in piazza a Roma”, in www.retefamiglieroma.it, comunicato del 2 ottobre 2019].