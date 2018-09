Friuli Doc, Fedriga: "L'agroalimentare? Un importante volano"

L'orgoglio di rappresentare una regione che predilige degustare i prodotti del proprio territorio è stato espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all'inaugurazione della 24ma edizione di Friuli Doc a Udine. Fedriga, che ha tagliato il nastro inaugurale con la chef e testimonial Antonia Klugmann, ha evidenziato la rilevanza che il settore agroalimentare, assieme alla enogastronomia, ha in Friuli Venezia Giulia e ha ricordato che, secondo recenti indagini sulle tendenze del mercato turistico internazionale, il 23 per cento dei visitatori sceglie la meta delle proprie vacanze sulla base di ciò che vi potrà degustare.





Il governatore ha poi partecipato all'apertura del villaggio allestito dall'Ersa, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, in via Mercatovecchio: in sedici tappe e altrettanti stand, sarà possibile fino a domenica degustare le produzioni certificate e di qualità dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Fedriga nell'occasione ha ringraziato Ersa per la riuscita dell'allestimento e per avere difeso in questi anni i prodotti del territorio, garantendo la qualità del made in Friuli Venezia Giulia, predisponendo controlli, anche attraverso la certificazione Aqua, che fanno sì che le produzioni siano salutari, genuine, di pregio; si è, infine, soffermato sulle peculiarità che caratterizzano il Friuli Venezia Giulia, una regione di piccole dimensioni ma ricca di tipicità che rappresentano una ricchezza da valorizzare.