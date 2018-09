Xylella in Francia, Spagna e Germania

La Xylella si sta diffondendo in tutta Europa, in particolare in Francia, Spagna e Germania e non è più certo un problema solo italiano e tanto meno della Puglia.



E' quanto ha fatto sapere il ricercatore dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (Ipsp) del Cnr di Bari, Pierferdinando La Notte, in audizione alla commissione Agricoltura della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione del batterio nella regione Puglia.