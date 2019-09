La storia del cantante contro tutte le dipendenze

La Dominus Production, casa di produzione e distribuzione cinematografica nazionale, per quest’anno scolastico 2019-2020, propone a studenti, insegnanti, associazioni e genitori, il film-rivelazione “Una canzone per mio padre”, basato sulla storia vera del cantante Bart Millard, frontman del gruppo Rock Cristiano “MercyMe”. Millard è riuscito infatti a riscattare la sua difficile infanzia, segnata da un padre violento e dipendente dall’alcol, grazie a un cammino personale culminato nella scrittura di una canzone di enorme successo, I Can Only Imagine, vincitrice del triplo disco di platino e lungamente in vetta nelle classifiche pop americane.

“Una canzone per mio padre”, prodotto dai fratelli Andrew e Jon Erwin, con Dannis Quaid, J. Michael Finley, Madeline Carroll, Priscilla Shirer, Cloris Leachman e Trace Adkins, è un film sulla debolezza dell'uomo ma, al tempo stesso, sulla sua grande capacità di riscatto, che può arrivare anche attraverso la ricerca della bellezza, dentro e fuori di sé. Dopo il grande successo avuto negli Stati Uniti l’opera sarà proiettata in anteprima nazionale italiana giovedì prossimo, 19 settembre, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. Nell’occasione sarà anche illustrato il progetto che porterà il film nelle scuole medie e superiori di tutta Italia.

Molti gli ospiti che animeranno il dibattito che precederà la proiezione: l'attore Luca Ward, doppiatore di Dennis Quaid, padre del protagonista, il chimico e tossicologo Daniele Prucher, che illustrerà gli effetti della dipendenze sul cervello e sul comportamento, lo psichiatra e psicologo dell'infanzia e adolescenza Luciano Gheri, che analizzerà le ricadute psicologiche su chi ha subito violenza da parte di soggetti con dipendenza da alcol o droga, il magistrato Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, che mostrerà l’incidenza delle dipendenze sull'aumento della criminalità giovanile e, infine, Federica Picchi, fondatrice della Dominus Production, che affronterà il tema dei messaggi subliminali presenti nei media e il ruolo spesso assunto dagli stessi media come strumento negativo d’influenza su giovani e adolescenti.

Dopo il dibattito, a partire dalle ore 17, seguirà la proiezione del film in lingua italiana (durata: 110 minuti circa).

L’ingresso sarà consentito (fino ad esaurimento posti) solo su prenotazione, scrivendo a press@dominusproduction.com oppure chiamando il numero 055/0468068 (dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle 18). Priorità sarà riconosciuta agli insegnanti, agli educatori e alla stampa. Per maggiori informazioni sul film, si può visitare la pagina: www.unacanzonepermiopadre.it.