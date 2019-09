In migliaia a Pontida col Capitano: "Qua non ci sono poltronari"

Quasi commosso, come lui stesso ammette, Matteo Salvini si specchia nel popolo leghista di Pontida e si dice certo che "questa è l'Italia che vincerà". Nei poco più di 40 minuti dal palco di Pontida, appuntamento clou del leghismo nazionale, testimoniato da tricolore sul palco e bandiere regionali di sud e nord, Matteo Salvini si ritrova con chi lo ama davvero. "L'odio e la paura non abitano qui", può dire il leader del Carroccio dal palco dove sopra si legge 'Il coraggio di essere liberi a casa propria' e sotto, ai piedi della struttura, 'Prima gli italiani'.



"Qua non ci sono poltronari, ma donne e uomini con valori. Siate determinati e coraggiosi ma pazienti", aggiunge facendo riferimento al governo formato da M5S e Pd. "Sfideremo traditori chiusi nei palazzi", arringa la piazza, ribadendo che "non andremo mai con il Pd finché campiamo, neanche per mille poltrone".



Salvini, tornato all'opposizione, lancia l'arma del referendum. Il primo sarà per riformare la legge elettorale in senso maggioritario: "Un referendum per fare chiarezza, per dire basta inciuci. Chi prende un voto in più deve governare". Ma a Pontida si parla pure di un nuovo referendum da lanciare se qualcuno volesse mettere in discussione il decreto sicurezza che è il suo fiore all'occhiello. "Bastano cinque milioni di firme", chiede alla folla che applaude forte, poco dopo aver scandito ancora una volta 'elezioni-elezioni'. E il leader leghista mette in guardia perché "ci sono stati 200 sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore. Schiavisti, razzisti e colonialisti stanno a sinistra. Io non vedo l'ora di andare a processo per guardare Carola a testa alta"...