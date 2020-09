Scuola, la Cisl: "Si è perso troppo tempo"

"Si e' perso troppo tempo, ora e' il momento di sostenere tutti la scuola, quindi anche nel Recovery Fund gli investimenti per scuola, universita', ricerca, devono essere tra i capitoli piu' importanti dell'utilizzo di questi 200 e rotti miliardi". Lo ha detto Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl a Bari, a margine dei lavori del Consiglio generale della Cisl Puglia che eleggera' il nuovo segretario regionale. "Si poteva fare un lavoro che tenesse conto delle tante questioni e suggerimenti che i sindacati della scuola hanno messo sul tavolo del governo in tutti questi mesi. Gia' da marzo abbiamo mandato alla ministra della Scuola (Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, ndr) la bozza di un protocollo per far ripartire la scuola in sicurezza, si e' indugiato troppo - ha evidenziato la sindacalista -. Anche qui tanta voglia di fare da soli da parte della ministra in modo particolare e ora tutti i nodi vengono al pettine: mancano gli insegnanti, soprattutto nel Centro-Nord e la scuola non era ancora pronta ad affrontare in tutto il Paese la riapertura".



"Bisogna accelerare la consegna dei banchi ma anche la riapertura del tempo pieno, l'attivazione delle mense scolastiche. Abbiamo visto foto di bambini che non avendo i banchi, scrivevano sulle ginocchia, non e' un buon modo", ha commentato Furlan in riferimento ai piccoli alunni di una scuola ligure. "Non perdiamo tempo, recuperiamo gli errori fatti: a partire dalla polemica sui precari, sulle cattedre vuote c'era modo per evitarlo, non lo hanno voluto accettare, siamo in tempo per recuperare ma c'e' bisogno di un confronto serio", ha concluso.