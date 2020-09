Fondi Lega, Fontana: "Valuterò su atti non sulle chiacchiere"

"Leggere di indagini fondate sul nulla, sulle gole profonde, mi lascia abbastanza indifferente. Quando avro' letto gli atti faro' delle valutazioni, ma non ora sulle chiacchiere". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del piano per la ripresa economica, replica a chi chiedeva se esistesse una questione morale nella Lega dopo l'arresto di tre commercialisti ritenuti vicino al Carroccio, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta vendita a prezzi gonfiati dell'immobile per la Lombardia Film Commission. Il governatore invita ad aspettare che la magistratura faccia il suo lavoro. Poi "valutiamo quali sono le risultanze che emergeranno e prenderemo decisioni. Per adesso e' talmente fumoso tutto e non mi sono ancora fatto un'idea" ha detto Fontana replicando a chi chiedeva se la Regione avesse intenzione di revocare gli incarichi nelle societa' partecipate della Regione, ai commercialisti coinvolti nell'inchiesta. "E' molto curioso - conclude - che una persona debba fare valutazioni su inchieste senza leggere atti giudiziari. Atti che dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio".