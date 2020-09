Covid, Boccia: "Bene numeri bassi, continuare a mantenere prudenza"

"Quando abbiamo chiuso era l`unica strada percorribile per salvare il paese. Siamo passati dall'essere un paese di untori a una delle nazioni più sicure dal punto di vista igienico sanitaria. Abbiamo imparato tutti noi a convivere con il covid. Dobbiamo continuare a mantenere la virtù della prudenza: il covid c'è, non è scomparso. Il virus circola di meno ma dobbiamo stare attenti. Siamo contenti che i numeri siano così bassi, ma l`unico modo per non farlo circolare è il rispetto delle regole da parte degli italiani". Lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, su Nsl Radio e Tv.