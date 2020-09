I grillini tolgono i trasporti ai lombardi

"Nel giro di pochi giorni Alitalia lascia Malpensa dopo 72 anni, con evidente danno per il traffico dello scalo varesino e per tutti quelli che volano su Malpensa, e i Cinque Stelle presentano un emendamento al decreto legge Agosto al Senato per togliere la concessione ferroviaria a Ferrovie Nord e nazionalizzare la rete lombarda trasferendola al carrozzone di RFI". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



"Aggiugiamoci il freno a mano sul Tribunale dei Brevetti a Milano e quello sulle infrastrutture lombarde escluse dai piani strategici, pensiamo per esempio al prolungamento della metropolitana da Milano a Monza. Il Governo a trazione pentastellata, con l’avallo silenzioso degli zerbini del PD, ha deciso di dichiarare una guerra economica e infrastrutturale alla Lombardia? Basta saperlo. Anche se i fatti parlano da soli", conclude.