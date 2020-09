Saluto col gomito, l'Oms ha da ridire

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "ci ha abituato ormai a dichiarazioni singolari che creano dubbi. E' un'organizzazione che non pone mai l'attenzione su un singolo Paese, ma guarda la situazione mondiale e sappiamo che ci sono Paesi in cui è più difficile mantenere un controllo come da noi. Ma la cosa del saluto con il gomito è ridicola". Così Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele, ospite di 'TimeLine' su SkyTg24, ha commentato il monito dell'Oms sul saluto con il gomito.



Il suggerimento dell'agenzia delle Nazioni Unite per la sanità è di salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi, appunto, i gomiti l'uno l'altro.