Fondi Lega, avvocato chiede scarcerazione Di Rubba e Manzoni

Andrea Manzoni, il commercialista vicino alla Lega agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission, "ritiene di aver chiarito la propria posizione e la propria estraneità in relazione ai 2 addebiti" di peculato e turbata libertà nella scelta del contraente. A dirlo è l'avvocato di Manzoni, Piermaria Corso, che difende anche Alberto Di Rubba (agli arresti domiciliari nella medesima inchiesta). Il legale ha sottolineato che farà "un'istanza in settimana per la revoca delle misure" cautelari che riguardano i due assistiti. Manzoni, ha ribadito Corso, "ha risposto alle domande che interessavano il giudice. Si dichiara estraneo" ai fatti contestati. "Nel ruolo svolto non c'è rilevanza penale", ha concluso l'avvocato.