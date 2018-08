Crollo ponte, Fedriga: "È una tragedia, Friuli pronto a intervenire"

"Una tragedia che sconvolge, il primo pensiero alle famiglie di chi ha perso la vita e la vicinanza ai soccorritori al lavoro in queste ore: il Friuli Venezia Giulia è pronto a fare la sua parte". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito del crollo di parte del viadotto Morandi sull'autostrada A10.





E intanto, in relazione all'annuncio dell'avvio della procedura di revoca della concessione, Autostrade per l'Italia "si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell'ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi: è una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte sulla base dei migliori standard internazionali". Così si legge in una nota della società dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte sull'avvio della procedura di revoca della concessione alla società gestita da Benetton.





"Peraltro", aggiunge Autostrade, "non è possibile in questa fase formulare alcuna ipotesi attendibile sulle cause del crollo". E in relazione alle polemiche sugli investimenti in materia di sicurezza, Autostrade per l'Italia ha precisato "che negli ultimi cinque anni (2012-2017) gli investimenti della società in sicurezza, manutenzione e potenziamento della rete sono stati superiori a 1 miliardo di euro l'anno". E intanto Repubblica butta la bomba: la revoca ci costerebbe una penale miliardaria.