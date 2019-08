Gli USA minacciano: "Niente visto per l'equipaggio della petroliera iraniana"

Gli Stati Uniti hanno minacciato di non concedere il visto all'equipaggio della petroliera iraniana Grace 1, rilasciata ieri dopo settimane di sequestro a Gibilterra, per decisione della Corte Suprema del promontorio britannico.



"Gli Stati Uniti ritengono che la Grace 1 stia aiutando il corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica trasportando il petrolio dall'Iran verso la Siria. I membri dell'equipaggio" rischiano di "non poter beneficiare più del visto o di non essere ammessi sul territorio americano", recita una nota del Dipartimento di Stato Usa.