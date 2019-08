Pure D'Alema benedice l'inciucio Pd-M5S: "Non è ribaltone"

Non chiamatelo ribaltone. Per D'Alema l'inciucio Pd-M5S si può fare. Lo ammette a denti stretti durante un'intervista con Il Foglio. "Cosa si ribalterebbe? Un governo si può fare. Chiamarlo ribaltone non ha senso", perché, spiega "sarebbe frutto di un accordo…".



"Ma bisogna capire non se si possa fare, ma ragionare se sia sostenibile per una legislatura. La s-o-s-t-e-n-i-b-i-l-i-t-à. Questo è il problema", ha concluso l’ex premier.