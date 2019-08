USA, sparatoria vicino all'Università dell'Alabama

Due persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria vicino all'Università dell'Alabama, a Montgomery, negli Stati Uniti, giovedì notte. Lo ha reso noto la polizia che è intervenuta nei pressi dell'ateneo alle 19.15 ora locale (le 2.15 di oggi in Italia). Un uomo è deceduto sul posto, il secondo dopo essere arrivato in ospedale.



"La sparatoria è avvenuta all'esterno del campus universitario, gli addetti della facoltà stanno collaborando con la polizia di Montgomery per determinare i dettagli del caso", ha spiegato Quinton T. Ross jr., rettore dell'ateneo. "Le nostre preghiere sono con le famiglie e gli amici delle vittime di questa sparatoria", ha aggiunto. Non è ancora se vi siano stati degli arresti.