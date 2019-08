Sono musulmane, Israele non fa entrare due deputate USA

Israele ha vietato la visita nel suo territorio a due deputate repubblicane, apertamente critiche nei confronti del governo israeliano e il presidente Usa Donald Trump ha twittato a favore della decisione israeliana di fermare Ilhan Omar e Rashida Tlaib.



"Fare entrare due deputate musulmane in Israele avrebbe mostrato grande debolezza. Omar e Tlaib odiano Israele e gli ebrei e non c'è nulla che possano dire o fare per fargli cambiare idea", le due deputate "sono una disgrazia", ha twittato.



Omar e Tlaib dovevano visitare i territori occupati della Cisgiordania e Gerusalemme Est la prossima settimana. Entrambe hanno sostenuto il movimento di boicottaggio contro Israele e la legge israeliana autorizza a vietare l'ingresso a chiunque abbia preso parte o appoggiato queste posizioni.



Omar ha definito la decisione di Israele "un insulto ai valori democratici e una risposta agghiacciante rispetto a una visita di rappresentanti di governo di una nazione alleata". Trump ha rincarato poi la dose parlando ai giornalisti: "Non saprei immaginare perché Israele le dovrebbe far entrare". Ben detto, Presidente con le palle!