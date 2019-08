Davvero pensano di poter governare con chi ha idee esattamente opposte alla Lega?

Qualcuno dei buonisti e poltronisti più incalliti sostiene che una maggioranza non c'era neppure all'indomani del voto delle Politiche del marzo del 2018 con la Lega e il Movimento Cinque Stelle che correvano in contrapposizione, con programmi differenti, la Lega addirittura in coalizione col centrodestra. E, quindi, partendo da questa storica ricostruzione dei fatti, questo qualcuno arriva a sostenere che se un accordo c'è stato inizialmente tra due forze politiche in competizione tra loro alle elezioni perché non potrebbe svilupparsi anche adesso tra il Pd e il M5s?





Perché costituirebbe uno sfregio alle più elementari regole democratiche, alla affidabilità dell'Italia, al rispetto degli elettori, al rispetto del lavoro portato avanti in poco più di un anno di governo, peraltro con successo considerato che l'esecutivo adesso in crisi ha sempre goduto del conforto dei sondaggi ed anche alla recenti europee Lega (34%) e M5S (17%) sono usciti con numeri da maggioranza del paese.





Come possono pensare i grillini di formare un nuovo governo con chi ha idee esattamente opposte alla Lega? In tanti ambiti, dalla Legge Fornero alle politiche in materia di sicurezza, dalla flat tax alla giustizia, dalla tutela dei territori con l'esaltazione delle identità territoriali, al concetto di autonomia, dalla visione dell'Europa alla salvaguardia del made in Italy con in testa i prodotti agricoli e ittici. Come possono i pentastellati pensare adesso di governare con chi, Pd e Leu, per loro natura dovrebbero, una volta al governo, puntare a cancellare tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno dal precedente governo Lega-M5S? Ciò potrebbe avvenire al verificarsi di una di queste due condizioni, entrambe deleterie per gli italiani: cancellare i precedenti provvedimenti del governo gialloverde oppure, Pd e Leu, per il "bene" della poltrona, dovrebbero rinnegare se stessi. In entrambi i casi sarebbe un disastro, specie in termini di credibilità internazionale del nostro Paese.





Proprio per questo il buon presidente Sergio Mattarella dovrebbe valutare non soltanto l'esistenza di una nuova maggioranza, ma soprattutto la sua credibilità, nel confronti del Popolo Italiano, di cui Mattarella è garante, ma anche dei partners internazionali.

E poi, diciamolo pure, questi grillini rischiano di far peggio di quei partiti che dicevano di voler combattere, incoerenti e attaccati alla poltrona come nessuno! E sono pure sfigati! L'unica cosa che sino ad oggi ha accomunato Lega e PD, è la stessa goccia che ha fatto traboccare la crisi governativa: entrambi, a differenza dei pentastellati, sono pro tav!