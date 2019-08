E per alcuni fu "reddito di scrocconeria"...

Reddito di cittadinanza ennesima occasione di scrocconeria per i furbetti di casa nostra. E' emerso da un'inchiesta condotta da L'aria che tira e riproposta stamattina. Roma, Palermo e Catania sono le tre città che svettano per il numero di domande di sussidio di cittadinanza ricevute. E proprio in Sicilia la troupe di La7 ha intervistato un funzionario donna, che non ha voluto apparire in video a volto scoperto, che ha candidamente ammesso: "Qui il 99% delle persone lavora in nero. Chiedono il reddito di cittadinanza ma non è possibile che vivano solo di questo. Di sicuro hanno un lavoro, in nero".



E viene mostrato il cado del parrucchiere che, questo sì a volto scoperto, ammette candidamente di intascarsi 850 euro al mese pur lavorando in nero. "Mi servono per arrotondare", dice. Come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. E c'è pure il ragazzo pregiudicato che se la gode perché lo Stato favorisce i furbetti. "Fanno bene ad approfittarsene", dice. Già, tanto paghiamo noi.



In Sicilia i Cinquestelle, con la promessa della sussistenza, hanno fatto il pieno di voti. Nel vicino Portogallo il reddito di cittadinanza era stato lanciato anni fa ed era stato un fallimento: molti scrocconi fingevano di cercare lavoro, mandando sì curriculum ma poi non rispondendo alla chiamata, e campavano non facendo nulla, grazie ad un sussidio che ha mandato in rovina le casse dello Stato. Il giovane siciliano pregiudicato, che cerca disperatamente di rifarsi una vita in maniera onesta, questa cosa non la sa, ma dimostra di esser pieno di buon senso. "Non ha senso dare questo reddito", dichiara. "Devono dare un lavoro, aiutare noi ragazzi che oggi ci vogliamo creare un futuro...".