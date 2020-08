Invece che alle buche e alla crisi economica pensiamo all’antifascismo!

La consultazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau per l’abolizione del “mandato zero” a livello comunale (per ora…) ha dato esito positivo e consentirà quindi al sindaco di Roma, Virginia Raggi (M5s), di ricandidarsi al Campidoglio nel 2021.

Con soli 39.235 click, pari all'80,1% dei votanti, hanno prevalso dunque i “sì” all'azzeramento del primo mandato comunale e alla possibilità di fare alleanze locali con altri partiti (leggi Pd). Poco da festeggiare, però, non solo viste le premesse del Movimento Cinque stelle che, su questi due temi, un tempo si giocava la sua stessa ragion d’essere, ma anche per il basso numero totale di votanti sulla piattaforma che, un tempo, contava ben altri numeri. Questa volta, infatti, hanno votato solo 48.975 iscritti.

Nicola Zingaretti pur “apprezzando il voto sulle alleanze”, ha precisato che il Pd “non sosterrà mai” la ricandidatura della Raggi, e lo stesso ha affermato Stefano Fassina (Sinistra Italiana). Ma siamo già abituati alle giravolte e, quindi, anzitutto al segretario dem, suggeriamo: mai dire mai!

A sconcertare tutti, non solo i romani rimasti increduli dell’insipienza del M5s che ricandida il sindaco meno amato degli ultimi decenni, sono stati gli slogan con i quali la Raggi ha lanciato la sua candidatura, quelli cioè triti e ritriti dell’antifascismo! Già nel suo partito, laddove dovrebbero preoccupare le statistiche della disoccupazione, dell’incuria degli spazi e del verde pubblico, e dell’immigrazione e dell’insicurezza sul territorio della Capitale, non si è trovato nelle scorse settimane niente di meglio cui pensare che all'istituzione di un museo sul fascismo a Roma. Se la Raggi si è espressa contro la mozione della consigliera Gemma Guerrini (M5s) in merito, subito dopo ha promosso la mozione per intitolare la futura fermata della metro C, invece che “Amba Aradam/Ipponio” al partigiano Giorgio Marincola. "Roma è orgogliosamente antifascista. Oggi più che mai è ancora più importante poter celebrare questi valori per non dimenticare. Marincola fu un partigiano che sacrificò la sua vita per il bene del nostro Paese, il suo esempio mantiene vivo il ricordo di chi morì per la liberazione d'Italia. Intitolargli la stazione è un segnale preciso e importante, soprattutto in questo periodo storico. La memoria è fondamentale per dare il giusto valore al passato e guardare al futuro senza commettere gli stessi errori. Roma non dimentica", ha dichiarato in proposito la Raggi.

Rimane quindi estremamente vero e realistico quanto affermato da Marcello Veneziani circa «il collante residuo in cui convergono il Politically Correct, la politica pro-migranti e l’allineamento ai poteri tecnofinanziari: la religione civile dell’antifascismo. Il nemico da battere è l’eterno fascismo, divenuto sintesi di populismo, sovranismo, nazionalismo, oscurantismo, dittatura e razzismo» [La sinistra divorzia dalla realtà, in Italo Inglese (a cura di), La sinistra ha fallito? Opinioni a confronto, Edizioni Solfanelli, Chieti 2020, p. 135].