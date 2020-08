Tragedia a Maleo, il cordoglio (e la rabbia) della Lega

"Dolore per la tragedia di Maleo, cordoglio per la giovane vittima e condoglianze ai suoi cari, ma non possiamo accettare che in Lombardia nel 2020 si possa morire ad un passaggio a livello. Queste tragedie accadono perché Ferrovie dello Stato e il disastroso ministero dei Trasporti continuano a non investire sull’intera tratta ferroviaria lombarda nonostante la Lombardia sia la più importante Regione italiana e quella con il maggior traffico di passeggeri".



"Se al posto di avere ministri che guardano solo alle Regioni del Sud come Boccia e Provenzano, se al posto di avere alle Infrastrutture un ministro inadeguato come la De Micheli, se questo Governo guardasse di più alle esigenze della Lombardia, non accadrebbero incidenti come questi. Siamo stufi, noi lombardi, di essere trattati come l’ultima ruota del carro". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.