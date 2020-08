Giovane rapinata e presa a schiaffi, un arresto a Milano

Una giovane di 24 anni è stata colpita con alcuni schiaffi al volto da un belga di 27 anni senza fissa dimora che le ha portato via la borsa, mentre lei si trovava con alcuni amici la scorsa notte in viale Gorizia a Milano. Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria, mentre altre persone che erano con lui sono riuscite a fuggire. L'uomo risultava anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dal Tribunale di Milano. Dopo l'arresto è stato portato a San Vittore, mentre la giovane non ha avuto bisogno di cure mediche.