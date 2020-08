Virus letale: o ci mettiamo in riga o questa volta crepiamo tutti

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riferito di oltre 294.000 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Stando agli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University, sono quasi 21,5 milioni i casi nel mondo, e oltre 771.000 i morti.



E continuano a salire i casi di coronavirus in Russia che nelle ultime 24 ore ha registrato 4.969 nuovi contagi, per un totale 922.853, il quarto Paese al mondo. Lo riporta il Guardian. Secondo il Centro russo di risposta alla crisi Covid-19 sono 87 le persone morte per un totale di 15.685. Il numero dei guariti è 732.968. In India nelle ultime 24 ore sono stati registrati 64mila nuovi casi di coronavirus, portando a quasi 2,6 milioni il totale di contagi e confermando il Paese al terzo posto nella classifica di quelli più colpiti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Nuova Delhi. Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 47.913 casi di Covid-19, per complessivi 5.361.165 contagi. Stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, nel paese sono morte nelle ultime 24 ore altre 1.029 persone, che portano a 169.481 il totale dei decessi.



E per quanto riguarda l'Italia, focolaio di coronavirus in una casa di riposo a Modica, nel ragusano. Dopo che nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito in ospedale a Catania, nella notte si sono registrati 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale di Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nel nosocomio di Ragusa e due in quello modicano, di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie. Partiti intanto all'aeroporto di Fiumicino i test Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. E' quanto fa sapere la Regione Lazio.