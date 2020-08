Palermo, giornalista filma gli abusivi. Presa a pugni

"Sembra quasi che non ci siano più aree immuni da violenza contro chi svolge la funzione di informare. Solidarieta' piena e vicinanza alla collega che a Palermo stava documentando uno sgombero di istallazioni abusive. Non svelava traffici illeciti o colpiva grandi economie illegali che si preservano con azioni malavitose, per certi aspetti la cosa e' anche piu' inquietante perche' il tutto avviene tra indifferenza e sottovalutazione. Auspico una pronta risposta dello Stato come segnale forte in difesa della liberta' di stampa". Cosi' in una nota Carlo Verna, presidente del Cnog.



La vicenda. "Ero a Sferracavallo con un'amica. Come sempre avevo con me l'attrezzattura per girare i video cosi, quando ho visto sfilare diverse auto dei carabinieri in direzione di Punta Barcarello li ho seguiti. Immaginavo stessero intervenendo per fare allontanare quanti avevano messo delle tende, già da giorni, in spiaggia per il Ferragosto. Non ci ho pensato due volte, sono una giornalista e seguo la notizia. Una volta sul posto inizio a girare le immagini ma mi rendo conto che c'erano molti minorenni. Così, come mi impone la deontologia, mi allontano per evitare di riprenderli da vicino e renderli identificabili". Da lì a poco il caos. Iniziano a volare schiaffi e pugni. È il racconto a 'Palermo Today', la testata per cui collabora la giornalista aggredita ieri a Barcarello da un gruppo di bagnanti.



"Non mi rendo conto - ha raccontato - che i carabinieri sono lontani da me, in spiaggia, mentre io sono più su. Una signora mi chiede di non riprendere i bambini e la rassicuro, ma in quell'istante un gruppo si scaglia contro di me. Mi sono ritrovata per terra - racconta - contro di me schiaffi, calci, pugni. Una ragazza mi ha dato dei pugni sul naso. Erano donne, tante. Gli uomini guardavano. La mia amica, che mi attendeva in auto, mi ha raggiunto per difendermi ma anche lei è stata aggredita. Un uomo le ha dato un calcio facendola cadere. Mi volano gli occhiali e loro continuano a insultare e colpire. Contro di me anche testate...".



A salvarla mentre veniva aggredita - assieme ad una amica che la accompagnava - sono stati i carabinieri che stavamo facendo controlli per far rispettare il divieto di accampamento e assembramento previsto dall'ordinanza del sindaco.