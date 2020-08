Medico israeliano: "Arabi infetti? Attentatori". E scoppia un casino

Il Commissario per la lotta al coronavirus in Israele, prof. Ronni Gamzu, ha oggi attaccato verbalmente la comunità araba quando in un'intervista ha paragonato la forte diffusione della pandemia in diverse località a maggioranza araba all'effetto di "un attentato". "Nelle ultime due settimane, dopo la Festa islamica del sacrificio - ha detto Gamzu al sito Ynet - la società araba ci ha quasi fatto un attentato di centinaia di malati. Ci sono stati assembramenti, festicciole, spensieratezza, indolenza, ed il pensiero errato che il virus non li avrebbe colpiti".



In quell'intervista Gamzu ha rinnovato gli appelli alla leadership locale della minoranza araba a mobilitarsi per il distanziamento sociale. Le sue parole hanno presto sollevato un coro di proteste, fra cui quelle di deputati arabi. Perciò Gamzu ha ritenuto doveroso scusarsi per aver fatto ricorso ad un termine ebraico carico di significato come "Pigùa", ossia 'attentato'. Ha espresso riconoscenza al contributo notevole alla lotta alla pandemia giunto da medici ed infermieri arabi e ha comunque insistito sulla necessita' del distanziamento sociale.