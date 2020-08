Londra sguinzaglia navi e aerei contro l'arrivo degli immigrati

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha reso noto oggi che, per contribuire ad affrontare il forte aumento degli attraversamenti di migranti nel canale della Manica, sono stati inviati ulteriore personale di marina e aerei. Il dispiegamento di "personale specializzato della Royal Navy" e un terzo aereo dell'aeronautica militare per condurre la sorveglianza ha fatto seguito ad una richiesta di supporto da parte del ministero degli interni.



"Questi attraversamenti pericolosi alla fine mettono in pericolo la vita delle persone ed è giusto che sosteniamo la Border Force fornendo capacita' di difesa specializzate e il nostro personale esperto per fermare questo comportamento criminale", ha affermato detto Wallace. Negli ultimi dieci giorni sono arrivati sulle coste britanniche oltre mille migranti, che hanno attraversato la Manica con piccole imbarcazioni, secondo l'analisi dell'agenzia di stampa nazionale della Press Association.