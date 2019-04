Disabili, la Lega al Pirellone contro le barriere architettoniche

“Abbattere le barriere architettoniche e sensoriali è un tema indubbiamente condivisibile. Pensare a percorsi più agevoli e sicuri per i disabili deve essere un obiettivo di tutti. Sia i luoghi pubblici sia quelli privati devono poter garantire a tutti l'accessibilità”. Così il consigliere regionale Francesca Ceruti commenta la mozione approvata oggi al Pirellone riguardante il Piano “2030 Lombardia senza barriere”.



“Oggi”, prosegue Ceruti, “ci sono leggi statali e regionali che tendono ad intervenire sulle strutture non a norma, per abbattere le barriere architettoniche. Esistono i PEBA, piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da redigere per rivedere la mappa dei luoghi dove intervenire. Ad oggi risulta che il 5,8% dei Comuni ha redatto questi piani. Ciò non significa che i Comuni non abbiano messo in campo negli anni azioni per abbattere barriere architettoniche, ma che molto probabilmente si siano attuate politiche senza inserire questi interventi nei rispettivi documenti”.



“È dunque necessario”, prosegue il consigliere leghista, “supportare e affiancare i Comuni nella predisposizione di questi piani per poter avere una fotografia attuale della situazione, in modo da attuare politiche mirate di intervento. Anche per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche su siti privati occorre coordinarsi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Serve quindi sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella partita per raggiungere l'obiettivo comune, che è quello di migliorare la vita ai disabili, anche sotto questo aspetto. La mozione è diretta ad invitare la Giunta a collaborare con i Comuni a sviluppare azioni per stanziare specifiche risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con attuazione di politiche di sensibilizzazione del programma “Lombardia accessibile”.