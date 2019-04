NOTRE DRAME IN KOSOVO, ALTRO CHE A PARIGI…CARA LIBERATION

Nel 2004 in Kosovo 150 monasteri Cristiano-Ortodossi del XII e XIII Secolo sono stati bruciati, distrutti, vandalizzati e i cimiteri profanati da musulmani supportati dagli ex terroristi dell’UCK che da quando è stato inventato governano uno stato fantoccio al centro di ogni possibile traffico illecito. Quei monasteri per la storia serba e per la Chiesa Ortodossa, e per tutti i cristiano europei sono di valore inestimabile. Sono stati inseriti nella lista dell’Unesco…eppure di chi sono le responsabilità di questo scempio ? perché nessuno sgancia un euro od organizza una colletta per salvare questo patrimonio culturale? Purtroppo il mondo si è dimenticato che le nazioni che cinque lustri or sono hanno bombardato Novi Sad e Belgrado sono le stesse che, anche in difesa dei Serbi, parteciparono al più lacerante conflitto di tutti i tempi: la Prima Guerra Mondiale. Figuriamoci poi se ci si rammenta che l’Impero Serbo lottò per secoli contro gli Ottomani e si eresse a baluardo difensivo contro l’avanzata turca anche se proprio nell’attuale Kosovo, nella Piana dei Merli il 15 giugno del 1359, gli slavi subirono una cocente disfatta e tutta la nobiltà serba fu decimata. https://www.youtube.com/watch?v=wte5J4EqoTc&feature=youtu.be Aleksandra Lazarevic