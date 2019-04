Libia, l'Onu chiede il cessate il fuoco

Sulla guerra in Libia si muove alla fine anche l'Onu, chiedendo il cessate il fuoco e la fine delle ostilità. La bozza di risoluzione è stata stesa dalla Gran Bretagna e inviata al Consiglio di Sicurezza Onu.



"La situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza e quindi si chiede a tutte le parti un'immediata de-escalation, di impegnarsi per un cessate il fuoco e con le Nazioni Unite per garantire una completa cessazione delle ostilità in tutto il paese", vi si legge.