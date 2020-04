Quando il governo non è all'altezza, gli scienziati si permettono di fare politica

Gli scienziati fanno politica? Sì, purtroppo, la fanno da quando è in carica questo governo senza consistenza, senza spina dorsale, incapace d'indicare una rotta, probabilmente non per male ma perché i suoi componenti mancano dei rudimenti amministrativi. Per dirla col loro linguaggio, questo governo continua a costituire un porto non sicuro per il Popolo italiano (purtroppo, da quando il ministro dell'Interno non è più Matteo Salvini, ha ripreso a esserlo per gli immigrati clandestini).



Ecco che dinanzi ad uno scenario di questo tipo, gli scienziati piuttosto che impegnarsi nel trovare una cura al virus e anche un vaccino, si dilettano ad entrare a gamba tesa in questioni strettamente politiche. Prendiamo uno come il (divenuto grazie al virus) famosissimo virologo Roberto Burioni. Il 2 febbraio ha avuto la faccia di affermare che "in Italia il rischio è zero. Il virus non circola. Questo non avviene per caso: avviene perché si stanno prendendo delle precauzioni". E poi si è permesso anche il lusso di un attacco tra le righe alla Lega di Matteo Salvini che da giorni invece lanciava l'allarme inascoltata: "Questi allarmi continui non sono necessari, aggiungeva il luminare Burioni, bisogna basarsi solo sui casi confermati ed è davvero odiosa questa discriminazione contro i cinesi e contro gli italiani di origine cinese. È una cosa barbara...". Tutto questo naturalmente (Conte docet) utilizzando il servizio pubblico, neanche a dirlo, guarda caso, nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 2".



Poi in questi giorni anche il capo del dipartimento delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità si è permesso di dire che se fosse per lui non darebbe l'ok alla ripartenza del campionato di calcio. Altra entrata a gamba tesa che in un senso o nell'altro condizionerà senz'altro la decisione futura. Rezza avrebbe dovuto esprimersi con parere scritto inviato alla sola politica, sempre dietro richiesta. Questo è rispetto dei ruoli quando ne ricopri uno istituzionale anche tu.



A questi illustri scienziati che ancora oggi non hanno individuato una cura né un vaccino, vorremmo rivolgere numerose domande da parte degli italiani. Chi ha preso il virus lo può ricontrarre? Perché in alcuni individui il virus manifesta sintomi irrilevanti mentre in altri perfettamente sani, di mezza età, sottoposti a visite mediche ogni anno (come il vigile del fuoco catanese di 51 anni), ha portato alla morte? Chi deve quindi temere il virus maggiormente? Il virus può entrare nel corpo attraverso gli occhi? Che senso ha allora, in questo caso, portare soltanto le mascherine? Il loro compito sarebbe quantomeno quello di rispondere a queste banali domande, per informare, per migliorare la comunicazione in materia di contrasto al virus. Ma ad oggi è solo caos e confusione, a chi la spara prima per andare sui media. Tutto questo senza che il governo avverta il dovere di rimettere la scienza al suo posto.