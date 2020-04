La Nigeria non scherza: uccisi in 18 per aver violato il lockdown

Gli agenti di sicurezza nigeriani hanno ucciso diciotto persone nell'attuazione delle misure di contenimento per il coronavirus, numero superiore al tributo finora pagato al Covid-19. Lo ha denunciato l'organismo per i diritti umani del Paese. La nazione più popolosa dell'Africa ha imposto un blocco totale nella megalopoli Lagos e nella capitale Abuja e ha fissato limitazioni in altre regioni, nel tentativo di contenere il virus.



Secondo dati ufficiali, il coronavirus ha finora contagiato 407 persone in Nigeria, 12 delle quali sono decedute. Le forze di sicurezza, tra cui polizia ed esercito, sono state schierate per far rispettare le restrizioni, scatenando scontri mortali in alcuni stati. In un rapporto pubblicato ieri, la Commissione nazionale per i diritti umani ha dichiarato di aver ricevuto e documentato "105 denunce di incidenti per violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza" in 24 dei 36 stati della Nigeria e ad Abuja. Di queste denunce, "ci sono stati 8 episodi documentati di omicidi extragiudiziali che hanno portato a 18 morti", ha aggiunto.



La commissione ha osservato che il bilancio delle vittime è superiore al bilancio fatto registrare dalla malattia stessa. "Considerando che il Covid-19 ha portato alla morte di 11 vittime, gli agenti delle forze dell'ordine hanno giustiziato 18 persone a causa delle norme" di contenimento. Ha accusato anche gli agenti di sicurezza di "uso eccessivo o sproporzionato della forza, abuso di potere, corruzione e inosservanza delle leggi nazionali e internazionali", oltre che "delle regole di ingaggio".