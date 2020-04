Basta parole, sì a un gesto concreto per i sanitari italiani

Davanti a questi balbettii insulsi di Conte e della sua clacque, mi sento in dovere di alzare la voce e dire, a questi poveretti che ci stanno dando la mancia, vergognatevi. Per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari morti in questa drammatica emergenza, chiedo che ciò che rimane dello Stato italiano stanzi 200.000 euro per ogni famiglia di ogni singola vittima. Per coloro che invece, grazie a Dio sono vivi e continuano a lavorare e a lottare nelle strutture sanitarie semi distrutte da decenni di tagli insensati, chiedo che per i mesi di marzo e aprile, complessivamente, venga riconosciuto loro un bonus, extra stipendio, di almeno 4.000 euro netti. Nessuna mancetta da miseria, nessun obolo. Ora basta con i cori che cantano l'eroismo sanitario, basta con le troppe parole, è ora che il Governo faccia un gesto concreto e serio, e dia un premio immediato a questi lavoratori dell'emergenza. Senza di loro, senza il loro sacrificio, la loro abnegazione sarebbe stata una carneficina.