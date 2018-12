Delitti e vecchi merletti. In libreria

Che ci fa nel Milanese un lupo antropofago che fa strage di agnellini nelle campagne? E quale mistero si cela dietro la sua repentina comparsa? Perché un'autopsia su Anita Garibaldi rivela una frattura nella trachea, gettando una luce sinistra sulla morte della compagna dell'eroe dei due mondi? Sono solo alcuni degli enigmi che il giornalista Gabriele Moroni, inviato speciale de Il Giorno, reporter tutto d'un pezzo, di quelli all'antica, che macinano chilometri per verificare coi propri occhi la fondatezza delle notizie, affronta nella sua ultima fatica libraria Delitti e vecchi merletti (Mursia).



Giornalista di razza, Moroni. Non mette i paraocchi alla propria curiosità e per questo ci regala un nuovo libro che, è stato detto, è "avvincente, prima che impressionante. Una serie di storie che Moroni ci propone come in un collage di racconti. Ma qui nulla è frutto della fantasia". Come la vicenda che a Bologna vede un magistrato smaterializzarsi dopo una serata con gli amici e non fare più ritorno. Un X-files italian-style? Un mistero di cui non è permesso parlare? Una cospirazione? Moroni non si spaventa e va a fondo, a investigare. E scopre che...spoiler, non ve lo diciamo, non vi roviniamo il piacere della lettura, sorry.



C'è poi il generale Alberto Pollio che muore in circostanze oscure in un albergo di Torino, tre giorni dopo l’attentato di Sarajevo che infiammerà l’Europa. E ancora, il "vampiro di Bottanuco" e le combine nel mondo del calcio negli anni Venti, veri e propri enigmi, più dei fantasmi e degli UFO. Perché qui la volontà di andare a fondo non c'è. Meno male che Moroni la pensa diversamente.





Crimini, truffe, omicidi, furti: in questo reportage sui delitti del passato Gabriele Moroni si muove da cronista nella storia. Una storia che ha la forza singolare di riproporsi nell’attualità di ogni giorno, dimostrando come taluni sentimenti, motivazioni, pulsioni, percorsi siano eterni e immutabili.





Gabriele Moroni, milanese della provincia (Parabiago), come inviato speciale de Il Giorno ha seguito molti fra i più importanti avvenimenti di cronaca nera e giudiziaria degli ultimi anni. Con Mursia ha pubblicato Le Bestie di Satana (2006), Per denaro e per amore (2008), Fausto Coppi. Solitudine di un campione (2009), Il Paròn (2012), Il calcio malato (2014), Nonno Ragno e gli altri. Storie di lombardi da Guinness (2015). E ci regala adesso un libro imperdibile.