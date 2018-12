Il Kosovo: "La Nato rivedrà il suo impegno"

La situazione appare sostanzialmente tranquilla in Kosovo all'indomani del voto del parlamento che ha dato il via libera alla trasformazione della Forza di sicurezza in un esercito regolare, cambiandone il mandato da civile a militare. Un passo questo che ha suscitato la dura reazione della Serbia che ha chiesto la convocazione urgente del consiglio di sicurezza dell'Onu per violazione della risoluzione 1244.



A Kosovska Mitrovica le truppe della Kfor, affiancate dalla polizia kosovara, presidiano i punti sensibili della città divisa, in particolare il ponte sul fiume Ibar che separa il settore nord (serbo) da quello sud, abitato dalla popolazione di etnia albanese.



Il portavoce della Forza Nato Vincenzo Grasso, in dichiarazioni alla tv pubblica serba Rts, confermando quanto sostenuto dal segretario generale Jens Stoltenberg, ha detto che la Nato dopo la decisione di Pristina di creare un proprio esercito, rivedrà la natura e le modalità del suo impegno in Kosovo.