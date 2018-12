Nigeria, summit dei leader regionali per sfidare Boko Haram

I leader dei paesi della regione del Lago Ciad si sono incontrati ieri in Nigeria per dare nuovo slancio alla loro lotta contro Boko Haram.



Il summit, che ha riunito Nigeria, Camerun, Ciad, Niger, Benin e Repubblica Centrafricana, è il seguito di una riunione avvenuta a novembre in Ciad, e convocata per affrontare un'ondata di attacchi di Boko Haram nella regione.





"L'incontro ha fornito l'occasione per proseguire gli sforzi congiunti per affrontare le sfide di sicurezza prevalenti nella nostra subregione", ha detto il presidente nigeriano Muhammadu Buhari nelle sue osservazioni iniziali.