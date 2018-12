Boldrini insultata all'aeroporto: "Prima gli italiani!"

"Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani". A urlare contro Laura Boldrini, ieri a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per Milano, un uomo sulla sessantina. Che non ha smesso neanche quando l'ex presidenta ha preso posto sull'aereo, continuando ad apostrofarla. "Vergognati, prima gli italiani, prima gli italiani. Si è chinato su di lei continuando a gridare". Lo racconta su Facebook Flavio Alivernini, Responsabile della Comunicazione, dell'ex Presidente della Camera, testimone diretto del fatto (che già certa stampa spaccia come "aggressione").



"Io", prosegue il post, "ero tre file più indietro e ho fatto un balzo in avanti per farle da scudo. Poi l'ho invitato a prendere posto e se n'è finalmente andato anche grazie alle proteste nei suoi confronti del personale di bordo e di alcuni passeggeri. Questa è la storia".



Una storia che i parlamentari leghisti vivono tutti i giorni, per colpa dell'odio che la Sinistra più o meno estrema riversa a fiumi contro di loro, ma che in questo caso è stata debitamente strumentalizzata per trasformare Laura Boldrini in una santa e gettare la croce addosso a Salvini, per lo slogan "Prima gli italiani".



Sia chiaro, chiunque insulti una donna, prima che un politico, è un deficiente. Ma la Sinistra non venga a farci pistolotti moraleggianti quando questo modo di fare appartiene principalmente a loro e alle loro tanto adorate, protette ed impunite "zecche rosse". Le stesse che l'altro giorno in corteo a Milano han bruciato fantocci di Salvini, senza che per questo i compagni avessero da ridire.