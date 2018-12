Sinistra nella mer*a: su Hezbollah ha ragione Salvini

L'esercito israeliano ha annunciato oggi di aver scoperto un quarto tunnel di attacco di Hezbollah che dal Libano del sud si infiltra in territorio dello stato ebraico. Ora - ha spiegato il portavoce militare - "si trova sotto il controllo delle forze armate israeliane e non costituisce una imminente minaccia".



L'esercito - che non ha reso noto dove il tunnel si trovi - ha aggiunto di aver "posto cariche esplosive nella galleria sotterranea, e l'ingresso dal lato libanese è ora pericoloso".



"Il governo libanese - ha sottolineato - è responsabile per ogni tunnel scavato nel Paese e questa è una ulteriore grave violazione della Risoluzione Onu 1701 e della sovranità israeliana".