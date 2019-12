Le Sardine sono Rosse senza se e senza ma.

Le Sardine invadono piazza San Giovanni. Sono in tanti, è innegabile. Giovani, meno giovani e anziani. Donne, Uomini e bambini. Bianchi e Neri, fuori. Ma dentro, non ci sono dubbi, sono certamente rossi! Sfoggiano piccole e grandi sardine di tutte le fogge, materiali e colori, anche se il loro vero colore è uno solo: il rosso! Sono arrivati qui, in Piazza San Giovanni a Roma, in migliaia per protestare contro odio, violenza e discriminazione. Non vogliono i decreti sicurezza, censurano i social e chiedono ai politici di comunicare per canali istituzionali. Ma il collante che li tiene uniti è proprio l’essere contro qualcuno. E questo qualcuno ha un nome e un cognome: Matteo Salvini. Ma non solo. C’è anche l’anti-Meloni a fare il verso alla leader di Fratelli d’Italia: “Sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”. Così una ragazza con il velo dal palco delle Sardine, dopo aver letto, assieme ad altri, alcuni articoli della Costituzione. “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla Meloni…”, ha premesso la ‘giovane-velata’. E non è piaciuto neppure a qualche altra decina di milioni di italiani! Le sardine sono di sinistra e su questo non ci piove. Cantano “Bella Ciao”, poi l’inno d’Italia. È un popolo di sinistra che ha le idee chiare e vuole riprendersi la scena politica. L’Italia che sognano è un’Italia senza Salvini, antifascista, antinazzista, multiculturale e per una accoglienza senza se e senza ma! È l’Italia dei porti aperti, delle Ong, dei Centri sociali. Nel banco di sardine romane ce n’è per tutte le gradazioni di rosso. Ci sono persino gli attivisti dei centri sociali, come quelli dello Spin Time Labs, l’occupazione di via di Santa Croce in Gerusalemme (quella dell’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce nel palazzo ‘ex Inpdap’ occupato) che aprirà le sue porte alla delegazione delle sardine per discutere di emergenza abitativa e stilare uno straccio di programma. Un messaggio inequivocabile a tutti quegli italiani che proprio oggi stanno in coda per pagare il salasso IMU-TASI di fine anno proprio su quelle case che i sinistri vorrebbero gratis et amore dei!