Truffa rimborsi, furbetto M5s ammette: "Postavo i bonifici che poi non inviavo"

"Ho restituito qualcosa ogni mese, ma non quanto dichiaravo. Postavo bonifici che poi non inviavo, e per questo voglio chiedere scusa agli elettori, a Beppe Grillo e Casaleggio. Ma certo non chiedo scusa a Di Maio". Intervistato da Repubblica e Stampa, Ivan Della Valle accusa il M5S di tradimento: "Ho iniziato a restituire molto meno di quanto dichiaravo - spiega - quando è nato il direttorio e il M5S ha smesso di essere quello per cui mi battevo dal 2008. Se io ho tradito il movimento per le restituzioni, il Movimento che io avevo contribuito a fondare, perché sono stato il primo consigliere comunale eletto in Piemonte e tra i primi in Italia, ha tradito gli elettori su tantissime tematiche", accusa Della Valle. "Il mio malessere va avanti da molto tempo. Il mio errore più grosso è non essermene andato".



"Non credevo più in quello che facevano i Cinquestelle e quindi di continuare a fare dei sacrifici, delle donazioni, quando erano loro i primi a non rispettare le cose", prosegue il parlamentare uscente. "Nel codice etico che ho firmato erano previste le restituzioni ma anche che non si partecipava ai talk show, che gli indagati sarebbero stati messi fuori. Poi sono arrivati gli indagati ed è stato cambiato il regolamento per salvarli". Della Valle sottolinea: "Se pulizia deve essere allora che sia totale e non si limiti a sbattere dei mostri in prima pagina perché c'è chi ha restituito meno di mille euro al mese. Controllino gli scontrini, le ricevute di chi dichiara decine di migliaia di euro di cene. Com'è possibile che qualcuno abbia restituito solo 80 o 90mila euro? Loro non hanno barato? Loro non li cacciano?".



Della Valle ha smentito le voci secondo le quali, travolto dallo scandalo rimborsopoli, sarebbe fuggito in Marocco come gli aveva suggerito il padre, ex politico socialista: "Vai a farti un giro, fai calmare la bufera". Papà lo ha comunque bacchettato, in modo piuttosto deciso, dichiarando ai giornali: "Non lo condanno perché quelli sono soldi suoi, e non ha commesso alcun reato. Dico però che è stato un imbecille perché, come hanno fatto altri parlamentari grillini usciti dal gruppo e confluiti nel Misto, avrebbe potuto lasciare il Movimento e tenersi tutti i suoi soldi. E ora sarebbe tranquillo e sereno. Mi ha telefonato subito dopo l'uscita dei servizi de Le Iene. Lì ha capito che sarebbero arrivati presto anche a lui", ha raccontato in un servizio pubblicato su Corriere.it. "Papà, sono nella merda".