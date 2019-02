Omicidio Sana, la leghista Ceruti: "Sentenza vergognosa"

“La sentenza del tribunale pachistano, che ha assolto i parenti di Sana Cheema dall'accusa di omicidio nonostante i referti medici dimostrassero il contrario, è l'ennesima vergogna. Ma è anche la dimostrazione del fatto che ben difficilmente le donne possono trovare giustizia in Paesi ove si applica di fatto la legge islamica. E c'è ancora qualcuno, a casa nostra, che pretende di importare questo modello”. Così il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, bresciana, commenta l'assoluzione dei parenti della giovane italo-pachistana Sana Cheema, portata via da Brescia ed uccisa per un “delitto d'onore”.



“A Brescia”, conclude Ceruti, “sono stati molti i casi di giovani uccise solo perché volevano vivere all'occidentale. Una simile mentalità, criminale oltreché retrograda, va respinta e combattuta con tutte le nostre forze. Che è quello che come Lega abbiamo sempre fatto”.