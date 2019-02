Omicidio Sana, Grimoldi: "Richiamare l'ambasciatore italiano dal pakistan"

"Lo scandalo dell’assoluzione degli assassini della povera Sana Cheema si aggiunge allo scandalo della povera Asia Bibi, ancora prigioniera in Pakistan malgrado la recente e piena assoluzione dal pretestuoso e obsoleto reato di blasfemia". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e vice presidente della commissione Esteri della Camera.



Che aggiunge: "Alla luce dell’assoluzione dei massacratori di Sana mi domando se non sia opportuno chiedere spiegazioni all’ambasciatore pakistano in Italia e, se del caso, valutare l’estrema misura del ritiro del nostro ambasciatore a Islamabad ove si appurasse che il Pakistan (che gli Stati Uniti nel 2018 hanno inserito nella black list delle nazioni che violano le libertà religiose per il crescente numero di atti di violenza contro le minoranze religiose), come denunciato da Amnesty International e da altre organizzazioni umanitarie, non rispetta i diritti umani".