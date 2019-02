Il "trumpismo" è approdato in Olanda

Il 7 e il 14 marzo prossimi, nell’ambito della rassegna “Mondovisioni” di documentari su attualità, diritti umani e informazione, curata da CineAgenzia, il film Eurotrump, dedicato al leader del partito sovranista e anti-Ue PVV Geert Wilders, sarà proiettato a Trento al Centro per la Cooperazione Internazionale (Vicolo San Marco 1). I registi sono due statunitensi, Stephen Robert Morse e Nicholas Hampson, che raccontano in video uno dei protagonisti più importanti dell’onda populista e sovranista europea, intessendo con lui una lunga conversazione, realizzata a ridosso delle decisive elezioni olandesi del 2017. La mancata vittoria a quelle consultazioni non ha indebolito - anzi - la forza evocativa ed elettorale del “Trump europeo”, accreditando anzi Wilders come figura di punta della nuova destra europea.





Antieuropeista convinto e noto per le sue posizioni contro l’islam, il leader del Partito per la libertà (PVV) vive sotto scorta da dodici anni. In EuroTrump se ne traccia un ritratto esclusivo, seguito alla campagna elettorale di due anni fa, che lo ha visto candidarsi alla guida del Paese e arrivare secondo. I grandi media hanno cercato subito di affossarlo parlando frettolosamente di sconfitta del populismo nei Paesi Bassi. Le idee di Wilders, invece, insiele alla sua retorica incendiaria hanno invece d'allora superato i confini dell’Olanda, come dimostra anche il docu-film EuroTrump. Stiamo parlando infatti di una delle personalità politiche più originali e complesse del panorama politico europeo contemporaneo, un comunicatore brillante ed efficace, con la battuta pronta, come emerge chiaramente in questo primo documentario che racconta in lungo e largo di lui, della sua famiglia, della sua battaglia politica. Qui è possibile vederne il trailer in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=v6tfWCuWyCU&feature=player_embedded.





L’ultima polemica nazionale di Wilders? La presa di posizione contro il Ministro olandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo Sigrid Kaag che, mercoledì scorso, ha annunciato un piano di investimenti in Niger. "Mentre qui nei Paesi Bassi gli ospedali stanno chiudendo uno dopo l’altro - ha postato Wilders sulla sua pagina Facebook -, la spesa pubblica diventa sempre più onerosa, le pensioni vengono tagliate e le bollette energetiche esplodono, il ministro Kaag sta portando i nostri soldi nel Niger musulmano in Africa. Perverso e disturbato".