Imam espulso a Padova: "Vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri"

"Prima o poi morirete tutti, entreremo nelle vostre case e vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri... Allah uh akbar". A dirlo, Mahmoud Jebali, 31enne tunisino che scontata la pena nel carcere di Padova è stato espulso dall'Italia perché sospettato di essere un terrorista. Quantomeno potenziale. "Abbiamo cominciato a tenerlo d'occhio dopo che aveva minacciato un agente urlandogli contro", ha fatto sapere il Nucleo Investigativo Centrale (Nic), il reparto specializzato della Polizia Penitenziaria.



L'imam improvvisato, che era finito in carcere per i furti, andava ripetendo che "una volta uscito di prigione, sarebbe andato a combattere in Siria". Senza sapere di essere monitorato e ascoltato dagli uomini del Nic. Questa e altre dichiarazioni gli sono costate l'espulsione. Lui che, privo di permesso di soggiorno, era entrato da clandestino via Lampedusa. E si era subito connotato per i reati violenti: rapine, porto abusivo di armi, detenzione di droga e utilizzo fraudolento di carte di credito.



E quando era finito in carcere a Padova si era radicalizzato. Diventando perdipiù un pericoloso capo carismatico per gli altri detenuti di religione islamica. La cerimonia della preghiera del venerdì si faceva nella sua cella e lui, vestito con la tipica tunica dell'imam, celebrava. A far decidere il Nic di segnalarlo per l'espulsione, la ciliegina sulla torta, l'apprezzamento espresso sulla sua pagina Facebook di un video intitolato Macellazione lecita di un cristiano... Grazie a Salvini, ce lo siam tolti di torno.